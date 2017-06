Giorgia Meloni contro la Raggi: “Hanno perso”. Duello su Rai Radio1

Giorgia Meloni scatenata contro la Raggi: “Hanno perso”. Il Duello dalle frequenze di Rai Radio1.

“Dicono stop ad immigrati per far finta che non hanno perso”. Il leader di Fdi all'attacco, contro l'Amministrazione Raggi e, nello specifico, lo stop ai migranti richiesto al Prefetto di Roma. Dalle frequenze di Un Giorno da Pecora, Rai Radio 1, Giorgia Meloni si scaglia infatti contro il sindaco Raggi: “La sindaca Raggi vuole chiudere i campi rom? Lei dice 'superiamo i campi rom', diamogli 800 euro al mese per pagare l'affitto, 5000 euro per l'inserimento lavorativo e 10.000 a famiglia per la casa ed il lavoro. Insomma, non siamo contenti. Non so se siano più ridicoli quelli dei Cinquestelle che per far finta che non hanno perso le elezioni dicono 'basta immigrati' dopo che hanno votato tutti i provvedimenti della sinistra su questo tema, e sono esattamente come il Pd da questo punto di vista, oppure Matteo Renzi. Che il giorno dopo le elezioni va ad Amatrice a strumentalizzare i terremotati per nascondere che le elezioni non sono andate bene”.

Alla domanda sul voto, ipotetico, da assegnare all Raggi, Giorgia Meloni risponde così: “A Roma si dice 'Zero Carbonella' - ha detto a Rai Radio1 - ovvero meno di zero, zerissimo...”. Meglio il giudizio sullo sfidante e deputato Pd Roberto Giachetti, che avrebbe fatto meglio della sindaca: “Si, credo di si. Lui è un renziano e come tale non lo condivido, ma conosce bene l'amministrazione ed è stato capo di Gabinetto di Rutelli”.