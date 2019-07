Giorgia Meloni, festa tricolore con Riva Destra: “Fratelli di un'altra Europa”

Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia alla festa tricolore di Riva Destra. “Fratelli di un'altra Europa”: tre tavole rotonde con altri movimenti federati e numerosi parlamentari.

Sarà conclusa da Giorgia Meloni la Terza Festa Tricolore di Riva Destra, "Fratelli di un'altra Europa", in programma a Roma il 5 luglio (Conference Center Sala Da Feltre, via Benedetto Musolino, 7). “Riva Destra - spiega il Segretario Nazionale Fabio Sabbatani Schiuma, nominato da Giorgia Meloni a capo del Dipartimento Nazionale di FdI 'Rapporti con l'Associazionismo Politico - è nata nel 1993 come primo circolo di Alleanza Nazionale ed oggi è uno dei movimenti federati a Fratelli d'Italia. Di fronte alla svolta voluta fortemente in questo ultimo anno dalla leader di FdI per rendere sempre più inclusivo un partito abbiamo da subito risposto ‘presenti!’.”

“A Giorgia Meloni - conclude Schiuma - va dato poi un ulteriore duplice atto, quello di aver creato un partito da un gesto di estremo coraggio, a tre mesi dalle elezioni politiche. E così anche il merito di avere mantenuto di fatto la bandiera della destra italiana nel Parlamento”.

“Oggi - aggiungono Alfio Bosco e Angelo Bertoglio, rispettivamente Portavoce Nazionale e Vicesegretario nazionale con delega al Nord Italia - nei fatti, si è rivelata lei, con la sua coerenza, con la sua coriaceità, con il suo orgoglio, con la sua sfrontatezza, ma soprattutto con il suo coraggio e la capacità di guardare oltre, laleader in grado di ricostruire e di rilanciare”.

Nel programma dei lavori della festa, alle 11.30 la riunione della Direzione Nazionale per la ratifica dei nuovi coordinamenti in Piemonte e Friuli Venezia Giulia, a Udine, Gorizia, Padova, Bologna-Imola, Parma, Fermo, Ancona, Rimini, Imperia, Genova, Verona, Cesena-Forlì, Reggio Emilia, Ferrara, Ravenna, Milano. Dalle 14.45 i saluti del coordinatore romano di Riva Destra, Lorenzo Loiacono, e del Portavoce capitolino di FdI, Massimo Milani, alcune tavole rotonde. La prima, ore 15, “Riconquistare il Campidoglio e la Pisana: i contributi di Riva Destra”, sarà conclusa da Rachele Mussolini, Consigliere comunale Roma Lista Meloni, e da Giancarlo Righini, Consigliere FDI Regione Lazio. La seconda, ore 16, “Obiettivo 10%: il sostegno a FdI dei movimenti federati”, con gli interventi dei rappresentanti del Movimento Conservatore Stella d'Italia, Realtà Popolare, Lista Con Giorgia, Più Italia, Progetto Nazionale, Movimento Sardo Shardana, Popolo Partite Iva, La Destra, Patria e Libertà, Mov. per la Sovranitàe Direzione Italia, sarà conclusa da Giovanni Donzelli, Deputato e Responsabile Nazionale Organizzazione FdI. La terza, ore 17, “Fratellidi un’altra Europa”, vedrà la partecipazione di alcuni candidati alle ultime elezioni europee, tra i quali, Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, Fabrizio Ghera e Nicola Procaccini, eletto nell'Italia centrale. Dalle 18, gli interventi finali dei parlamentari di FdI Carolina Varchi, Paolo Trancassini, Marco Silvestroni, e di Fabio Sabbatani Schiuma che lascerà le conclusioni a Giorgia Meloni, Presidente Nazionale Fratelli d’Italia.