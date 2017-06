Giornata della giraffa: al Bioparco laboratori e attività per i più piccoli

Per la Giornata internazionale della giraffa il Bioparco di Roma organizza attività e laboratori per grandi e piccini dedicati al più alto mammifero terrestre.

Appuntamento domenica 18 giugno per una giornata piena di sorprese. Dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.00 presso la casa delle giraffe, le famiglie sono invitate a partecipare ai laboratori curati dagli operatori del parco per scoprire curiosità e caratteristiche sul mondo delle giraffe. Gli ospiti della struttura avranno la possibilità di conoscere Dalia, Acacia e Magoma, i tre esemplari che vivono al Bioparco della Capitale. Tutti i laboratori saranno inclusi nel prezzo del biglietto.

La giornata, indetta dal “Giraffe Conservation Fund”, è finalizzata a sensibilizzare i cittadini nei confronti della specie e sulle cause che stanno comportando la riduzione numerica di molte popolazioni in natura.

Sempre domenica, i bambini avranno la possibilità di avvicinarsi a un altro enorme mammifero: l'elefante asiatico Sofia. I piccoli ospiti la potranno nutrire mentre i guardiani del parco risponderanno alle domande relative ai pachidermi e racconteranno storie e curiosità.