Giornata mondiale del cuore, la Croce Rossa Italiana occupa piazza del Popolo

Domenica 29 settembre, in occasione della Giornata mondiale del cuore, tantissimi volontari della Croce Rossa Italiana sono pronti ad affollare piazza del Popolo. Si chiama "CRI in People" l'appuntamento che vedrà, dalle ore 9 alle 18, l'incontro con i cittadini che potranno non solo conoscere da vicino la Croce Rossa ma anche usufruire di visite cardiologiche gratuite eseguite da uno staff medico.

Dalle Crocerossine ai Soccorritori, alle Unità Cinofile fino alla dimostrazione collettiva di un massaggio cardiaco, sono tanti gli appuntamenti in programma. “A Piazza del Popolo domenica sarà una vera festa per tutti noi Volontari e per tutti coloro che ci raggiungeranno. Portare in piazza la cultura del soccorso, della prevenzione e della salute, oltre che del volontariato, significa per noi Volontari della Croce Rossa essere parte di una Roma che vive ogni giorno dal centro alle periferie con, tra e per le persone”, dice la Presidente di CRI Roma, Debora Diodati.

Programma della giornata prevederà: visite cardiologiche; informazioni sulla donazione del sangue; l'attività delle Infermiere Volontarie; manovre salvavita pediatriche; illustrazione del ruolo della Croce Rossa nei conflitti armati; attività nel sociale per i più vulnerabili; trucca bimbi; informazioni su salvamento in acqua, arrampicate e cinofili, dimostrazioni di soccorsi, e due momenti particolari in cui oltre 100 volontari eseguiranno un massaggio cardiaco collettivo (alle 11.45 e alle 16.30).