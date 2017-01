Giorno della Memoria, 10 giorni di incontri per non dimenticare la Shoah

Dieci giorni e tanti appuntamenti per riflettere sul Giorno della Memoria, parte l'iniziativa di Roma Capitale.

In occasione del Giorno della Memoria parte quest'anno un percorso che vede un insieme di iniziative diffuso, coinvolto tutto il territorio per tramandare la memoria collettiva. Un modo per stimolare le nuove generazioni, per far si che diventino “testimoni dei testimoni”.

È in questo contesto che nasce "Memoria genera Futuro", il progetto di coordinamento nato dalla collaborazione tra l'Assessorato alla Crescita culturale, l'Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità solidale e i rispettivi Dipartimenti, la Comunità Ebraica di Roma, la Fondazione Museo della Shoah, l'UCEI - Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, i TIC - Teatri di cintura, l'Azienda Speciale Palaexpo, la Fondazione Musica per Roma, la Fondazione Teatro dell'Opera, l'Associazione Teatro di Roma, l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, la Fondazione Cinema per Roma, la Fondazione Romaeuropa, la Fondazione MAXXI, la Casa del Cinema, l'Istituzione Biblioteche di Roma, l'ANEC Lazio - Associazione Esercenti Cinema del Lazio, con la collaborazione di Zètema Progetto Cultura che ha ideato il segno grafico che accompagna il programma.

Un'offerta continua di iniziative per la flessione attraverso mostre, presentazioni, proiezioni, musica, incontri, convegni e spettacoli. Particolare attenzione ai ragazzi delle scuole e agli anziani, con le proiezioni nei cinema di Roma a prezzo ridotto.

Importante poi il contributo dei Municipi che, il 26 e il 27 gennaio, ripercorreranno i luoghi simbolo presenti sul territorio, con racconti e testimonianze per l'iniziativa "Walkabout". Un percorso della memoria che proseguirà nei prossimi mesi con il progetto "Testimoni dei testimoni". Trasmettere il ricordo di quanto accaduto e non dimenticare le atrocità dello sterminio, diventando testimoni: questo è l'impegno che i ragazzi coinvolti nell'ultimo Viaggio della Memoria hanno preso e che diverrà una mostra per raccontare il loro viaggio, attraverso i loro occhi e quelli dei sopravvissuti, guidando i visitatori in un' esperienza sulla condizione dei prigionieri.