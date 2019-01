Giovani senza lavoro e formazione: la Regione investe 7,4 milioni sui "Neet"

Giovani senza lavoro e corretta formazione: la Regione Lazio investe 7,4 milioni di euro sui “Neet”, tra i 15 e i 29 anni. Potranno beneficiare di un orientamento specialistico e accompagnamento al lavoro.

"A partire dal 1 gennaio 2019 i giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni che non studiano e non lavorano, potranno beneficiare dei servizi di orientamento specialistico e di accompagnamento al lavoro finanziati con 7,4 milioni di euro nell'ambito del programma Garanzia Giovani Lazio - Nuova fase". Così in una nota Claudio Di Berardino, Assessore al Lavoro e Nuovi diritti della Regione Lazio.

"Questo avviso – aggiunge Di Berardino - è dedicato ai giovani Neet che hanno maggiore difficoltà a trovare un'occupazione e che rischiano di rimanere ai margini della società. In particolare, l'orientamento specialistico (2,1 milioni) è finalizzato a promuovere la maturazione e l'autonomia nella ricerca attiva del lavoro del giovane. L’accompagnamento al lavoro (5,3 milioni) ha l’obiettivo di realizzare l’inserimento lavorativo del giovane attraverso l’attivazione di un rapporto di lavoro (a tempo determinato, indeterminato, in apprendistato o di un contratto di somministrazione) entro 6 mesi dalla presa in carico da parte dell'ente accreditato".

Dal 2014 il programma Garanzia Giovani costituisce un sistema integrato di politiche attive che nel Lazio ha coinvolto quasi 120mila giovani, ai quali sono state offerte opportunità di ingresso nel mercato del lavoro o percorsi di formazione, di autoimpiego o di servizio civile. Per l'iscrizione on line e per tutte le informazioni è possibile consultare il sito www.regione.lazio.it/garanziagiovani/.