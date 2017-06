Giove e Saturno nei cieli di Roma. Laboratori e giochi all'ex Cartiera Latina

Il sistema solare diventa il protagonista di una notte romana all'insegna della scienza.

Sabato 8 luglio, in via Appia Antica 42 presso il Complesso dell'ex Cartiera Latina l'Associazione ScienzImpresa dedica una serata a Giove e Saturno. I curiosi potranno assistere a conferenze ed osservazioni astronomiche al telescopio: i due pianeti saranno visibili contemporaneamente nel cielo di Roma. L'evento, organizzato in collaborazione con il Parco Regionale dell'Appia Antica, prevede percorsi didattici, laboratori, giochi a tema ed esperimenti per i più piccoli.