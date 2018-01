Giro d'Italia, piazza del Popolo si colora di rosa. Roma inizia il countdown

Torna il Giro d'Italia a Roma, dopo nove anni di pausa la corsa più attesa arriva a Roma. La Capitale prepara il countdown e piazza del Popolo si accende; la Fontana dei Quattro Leoni si colora di rosa.

Un spettacolo andato in scena nella notte di lunedì per omaggiare uno degli eventi clou del 2018, che vedrà Roma come luogo fondamentale. Nella città eterna si svolgerà infatti la tappa conclusiva della manifestazione e la premiazione, che avrà luogo al Colosseo. Il percorso si snoderà lungo le più belle strade del centro storico: Trinità dei Monti, piazza Barberini, largo delle Terme di Caracalla in un circuito di 11,8 chilometri che si ripeterà dieci volte. Romani e turisti potranno vedere da vicino le imprese dei grandi atleti, mentre ben 22 network mondiali trasmetteranno l'evento nel mondo con un coinvolgimento di 2035 Media. La Corsa Ciclistica più importante d'Italia è infatti in grado di attrarre una media altissima di telespettatori nel mondo, con un picco (fonte edizione 2016) di 4,8 milioni di media di telespettatori per la tappa finale che, quest'anno, vedrà proprio Roma protagonista.

Presenti all'illuminazione della fontana anche la Sindaca di Roma Virginia Raggi e l'Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi di Roma Daniele Frongia.