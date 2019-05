Giù da quarto piano: giallo sulla morte di Tenna, ad di Torino Film Commission

Va a cena, rientra in albergo poi vola giù dal quarto piano. E' morto così Paolo Stefano Tenna, 47 anni, amministratore delegato di Torino Film Commission. Sul volo da quarto piano è però giallo. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio.

L'uomo alloggiava all'hotel Mascagni di via Vittorio Emanuele Orlando e il cadavere è stato rinvenuto a terra all'alba di giovedì. La ricostruzione delle ultime ore di vita del manager torinese, che era anche dal 2013 membro del Cda di Istituto Luce, è stata effettuata dai Carabinieri della Compagnia Roma Centro. L'uomo sarebbe rientrato a tarda notte forse dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo, chiedendo alla reception dove avrebbe potuto trovare altre bevande alcoliche. Quindi con alcune “mignon” in mano, l’uomo è salito in camera. Alle sei la scoperta del corpo in strada. Non si esclude che possa essere caduto sporgendosi dalla finestra ma anche che si tratti di un gesto volontario.