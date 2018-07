Giulio Scarpati in scena a Castel Sant’Angelo: serata con l’imperatore Adriano

Giulio Scarpati dà voce alle memorie dell’imperatore Adriano in un concerto-racconto liberamente tratto dal famoso romanzo di Marguerite Yourcenar.

Lo spettacolo riprenderà la scansione in sei capitoli del testo originario, costruito in forma di lettera autobiografica al giovane Marc’Aurelio, e sarà recitato dal celebre attore, in alternanza a brani di Debussy e Szymanowsky, eseguiti al pianoforte da Luisa Prayer e al violino da Federico Piccotti, tra riflessioni politico-filosofiche e aneddoti di viaggi e battaglie.

L’appuntamento per “Memorie di Adriano. Scarpati legge Yourcenar” è fissato per giovedì 19 luglio nel suggestivo Cortile delle Fucilazioni di Castel Sant’Angelo, che per l’occasione torna alle sue origini di mausoleo imperiale. Infatti fu proprio l’imperatore Adriano a volerne la costruzione in vista della propria sepoltura, anche se il mausoleo fu completato solo dopo la sua morte.

L’evento fa parte della programmazione di Sere D’arte, la rassegna di ArtCity 2018 dedicata alla musica classica e al repertorio barocco eseguito con strumenti originali dell’epoca.