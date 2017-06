Gli attivisti del movimento Acqua Pubblica tentano di occupare il Campidoglio

Una trentina di persone appartenenti al movimento “Acqua Pubblica” ha scavalcato le transenne della scalinata frontale del Campidoglio per posizionarvi alcuni striscioni.

Gli attivisti sono stati spintonati dalla polizia mentre gli agenti tentavano di liberare il parapetto del Palazzo Senatorio da lenzuoli e cartelloni.

Il 12-13 giugno ricorre il sesto anniversario della vittoria referendaria per l’acqua bene comune. In occasione di queste giornate, “Acqua Pubblica” aveva organizzato un incontro serale a Campo de' Fiori, saltato dopo che gli attivisti hanno deciso di recarsi in Campidoglio. Molti di loro fanno infatti parte dell'occupazione del Rialto, sede storica del comitato referendario, sgomberato il giorno prima della manifestazione.

Le forze dell'ordine ha identificato gli attivisti che hanno tentato l'occupazione del Campidoglio e la loro posizione è al momento al vaglio della Questura.