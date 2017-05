Gli avvocati di Roma svelano scritti inediti di Mazzini e pergamene antiche

Duemila volumi antichi, monografie, pergamene, stampe miniate conservate accanto alle edizioni più moderne, circa tredicimila, dal 1830 in poi, e a quelle modernissime, ormai archiviate su supporti digitali come i dvd.

Ma basterebbero, per giustificare la visita, anche solo gli scritti editi e inediti di Giuseppe Mazzini rilegati in un volume del 1890 curato dal Re di Italia.



C'è questo e molto altro nella nuova Biblioteca Storica dell'Ordine degli Avvocati di Roma, che torna a vedere la luce dopo anni di oblio per merito dell'attuale Presidente del Consiglio dell'Ordine, l'avvocato Mauro Vaglio, e grazie alla caparbia costanza del segretario Piero di Tosto e del consigliere Aldo Minghelli, che si sono battuti per riportare alla luce un tesoro culturale istituito nel lontano 1886 e poi passato per alterne vicende e sedi diverse fino al 2014, quando tornò all'interno del Palazzaccio di piazza Cavour. E che oggi, dopo un grande lavoro di restauro, finalmente trova la sua collocazione definitiva: nelle stanze che furono degli uffici di disciplina.



Al di là della sede prestigiosa però, conta anche la proiezione nel futuro di questa casa del sapere che guarda molto alla formazione dei giovani avvocati. Allo studio esiste un progetto di digitalizzazione di tutti i testi e l'inserimento della Biblioteca Storica nel circuito librario del Polo Biblioteca Nazionale di Roma. Nel frattempo giovani praticanti e avvocati potranno collegarsi da remoto oppure utilizzare in loco cinque postazioni multimediali dalle quali poter consultare l'enorme patrimonio di banche dati con le maggiori rassegne giurisprudenziali e dottrinali.

All'inaugurazione dei nuovi locali, giovedì 4 maggio alle ore 12, intitolati a Pasquale Stanislao Mancini, primo presidente dell'Ordine dal 1875 al 1884, parteciperanno le autorità del mondo giudiziario e i tutti i presidenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

Sarà presente anche l'attore e doppiatore Francesco Pannofino, voce di George Clooney, Denzel Washington, Antonio Banderas, Mickey Rourke, Tom Hanks, solo per citarne alcuni, che leggerà un brano commemorativo della storia dell'Avvocatura romana.