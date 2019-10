Gli ufo sono tra noi, parlano i testimoni: prove choc sugli alieni a Pomezia

Ufo e alieni sono tra noi, il 10 novembre a Pomezia c'è il IX Convengo di Ufologia: immagini e video manche interventi di esperti e testimoni dimostreranno che non siamo soli nell'universo. Le prove choc.

Il “IX Convegno di Ufologia città di Pomezia” si terrà domenica 10 novembre 2019, presso il Simon Hotel. Il Convegno più ambito e ricercato sui motori di ricerca in Italia, organizzato anche quest'anno dalla dott.ssa Francesca Bittarello, propone ed apporta ad ogni edizione tanto da destare l’interesse di ogni tipo di media a tal punto che, per questa edizione, l'evento si svolgerà in una nuova Sala Conferenze da 500 posti.

La giornata si articolerà dalle 9 alle 20 pausa pranzo e cena finale. Tutti potranno gustare il famoso panino alieno, un panino gigante, accompagnato dalla con la birra aliena. Il panino alieno è anche vegano e vegetariano, con una bibita e un caffè. A fine serata prima della cena la consueta lotteria aliena con premi per tutti.

Gli ospiti del convegno sono vari e molto importanti. Incredibile è la presenza di Filiberto Caponi, l’Italiano che negli anni '90 ebbe un incontro ravvicinato del terzo tipo con una creatura extraterrestre e il suo caso, come noto, è stato negli anni al centro di depistaggi e calunnie da parte dei detrattori. Oltre a lui sarà presente un super testimone dell’Ansa, Carlo Daniele, che racconterà fatti inediti e incredibile sui depistaggi avvenuti del Caso Caponi. A seguire altri importanti relatori che appassioneranno tutti i presenti: l’ex Sottosegretario di Stato alla Difesa Gen. Domenico Rossi degli ufo e delle forze armate; Pablo Ayo, ufologo famoso per aver curato e presentato per anni la trasmissione Mistero su Italia 1; Maurizio Baiata, noto ufologo italo; Dario Del Buono, uno dei più accreditati esperti in Italia di Ufologia nell’ottica esoterica.