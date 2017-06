Globe Theatre, estate nel segno di Shakespeare: 7 spettacoli in programma

Estate romana nel segno di Shakespeare, il Globe Theatre lancia sette spettacoli inediti per la nuova stagione.

Il teatro più elisabettiano di Roma apre i battenti alla stagione estiva, annunciando la nuova campagna abbonamenti e 7 spettacoli in calendario dal 22 giugno al 15 ottobre. La stagione si aprirà con “Troppu trafficu ppi nenti'” dal 22 giugno al 2 luglio, spettacolo di Andrea Camilleri e del regista Giuseppe Dipasquale. A grande richiesta poi Gigi Proietti, in veste di attore presenterà 'Edmund Kean' di Raymond FitzSimons dal 7 al 16 Luglio, a seguire l''Enrico V' dal 21 luglio al 6 agosto portato in scena da Daniele Pecci. A metà agosto torna sul palco, dal 9 al 20 agosto, di Villa Borghese 'Sogno di una notte di mezza estate' a firma di Riccardo Cavallo. ”Il mercante di Venezia” regia e traduzione di Loredana Scaramella, dal 24 agosto al 10 settembre; “Macbeth” di Daniele Salvo dal 15 settembre all'1 ottobre. “Much ado about nothing” è infine il nuovo spettacolo in lingua inglese, che chiuderà la stagione e andrà in scena dal 5 al 15 ottobre con la regia di Chris Pickles. Il cartellone 2017 sarà inoltre accompagnato da altri travolgenti appuntamenti: i sonetti d'amore, playing Shakespeare e il canto di Shakespeare.