Google premia un'agenzia romana per il web marketing nel mobile

La web agency romana MGVision ha vinto il premio EMEA Mobile Ads Certification Challenge 2017. È un prestigioso riconoscimento che viene assegnato ogni anno da Google alle agenzie che si sono distinte per l'advertising nel settore mobile, capaci cioè di utilizzare al meglio tutti gli strumenti di marketing rivolti al mobile. La MG è stata quindi inserita da Google tra le migliori agenzie italiane di web marketing nel settore mobile.



“Siamo molto contenti di aver ottenuto questo prestigioso riconoscimento da Google – commenta Marco Gradari CEO e fondatore della MGVision – per noi rappresenta anche una gratificazione personale per il lavoro svolto fino a oggi. Da oltre 15 anni siamo impegnati a fornire ai nostri clienti prodotti e servizi di qualità e questo resta anche il nostro impegno per il futuro”.

La MGvision è stata anche recentemente inserita tra i Premier Google Partner, un altro riconoscimento con il quale l’azienda di Mountain View premia le aziende partner che più sono cresciute nell'ultimo anno. La qualifica di Premier Partner è più alta di quella di Google Partner e viene data solo in presenza di particolari condizioni come un'elevata conoscenza della piattaforma AdWords e dei prodotti di advertising di Google, la presenza di più membri in azienda con una certificazione Google, la gestione mensile di campagne con grandi budget pubblicitari e soprattutto il raggiungimento di requisiti di rendimento molto elevati.