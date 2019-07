Gra, continuano i lavori: chiusure notturne per le uscite Ostiense e Pontina

Lavori sul Grande Raccordo Anulare di Roma: chiuse per due notti le uscite, in carreggiata esterna, Ostiense e Pontina. Circolazione deviata dalle 21 alle 6 del mattino.

Avanzano i lavori di manutenzione programmata per il ripristino del piano viabile sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Per consentire gli interventi, dalle 21:00 di mercoledì 3 alle 6:00 di giovedì 4 luglio sarà chiusa la carreggiata esterna tra gli svincoli di via del Mare/Ostiense (n. 28) e via Pontina (n. 26). Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di via del Mare/Ostiense (n. 28), prosecuzione su via Ostiense, via di Mezzocammino, via degli Eroi di Rodi e complanare alla SS148 “Pontina”, per poi rientrare sul GRA allo svincolo di via Pontina (n. 28).

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.