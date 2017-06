Grande musica e vini pregiati: Palazzo Antonelli si veste a festa

Palazzo Antonelli si illumina, al via quattro giornate di grande musica e vini pregiati in piazza Farnese.

Da Mozart a Beethoven, passando per Chopin e Bach. I grandi del passato rivivono nella splendida cornice del corte di palazzo Antonelli, dove, il 27 giugno, prenderà il via la quarta edizione di “Concerti e Vino a Palazzo Antonelli”. Quattro appuntamenti con la grande musica classica di alto livello e non solo: dalle improvvisazioni del noto pianista e compositore Enrico Pieranunzi, passando per gustosi assaggi dei vini umbri Antonelli-San Marco di Montefalco. Il concerto di apertura il 27 giugno e' affidato al virtuoso pianista di fama internazionale Enrico Pieranunzi, con il concerto intitolato "1685", tratto dall'omonimo CD, e dedicato alle improvvisazioni su musiche di Bach, Haendel e Scarlatti. Il virtuosismo continua poi il 4 luglio, con il pianista Sebastiano Brusco. L'11 luglio saranno invece ospiti Andrea Montefoschi al flauto, Riccardo Bonaccini al violino, Marco Allgenti al violoncello e George al pianoforte.

La stagione si conclude con le Sinfonie di Mozart e Beethoven, tra cui la Quinta in do minore, eseguite al pianoforte nella versione a quattro mani dal duo Nicora-Baroffio.