Grillo non si ferma a Roma: "Terrapiattista" nel Lazio solo ad Aprilia

Nuovo spettacolo e nuovo tour per Beppe Grillo nel 2020: ecco “Terrapiattista”. Ma il leader e fondatore del Movimento 5 Stelle non si fermerà a Roma: unica tappa nel Lazio ad Aprilia, il 27 marzo.

Tutto è piatto: cultura, informazione, cervelli. In un mondo in cui tutti, prima di parlare, controllano su Google quello che stanno per dire, Beppe Grillo si lancia in mezzo a chi ha il coraggio di sfidare la realtà, liberando il terrapiattista che è in noi.

Il tour dello spettacolo farà tappa in diciotto città dello Stivale: da Mialno a Palermo, passando per Genova, Trento, Pescara, Udine e tante all'altre. All'appello manca Roma: l'unica tappa nel Lazio è ad Aprilia, provincia di Latina, venerdì 27 marzo 2020.