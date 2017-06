“Grillo posseduto da Matteo Salvini”. Il Codacons chiede un esorcista

Grillo lancia dal blog lo stop a campi rom e mendicanti, replica al veleno del Codacons: “Posseduto da Matteo Salvini”.

Il leader dell'M5S all'attacco su rom e abusivi, Beppe Grillo detta le nuove direttive di Roma. Dal blog del comico genovese il discusso post, oggetto di critiche anche dal Codacons che, tramite il presidente Carlo Rienzi, dichiara: “Beppe Grillo sembra posseduto da Matteo Salvini. Le posizioni del M5S in tema di migranti e rom sono sempre più vicine a quelle della Lega, per non dire identiche. La questione dei campi nomadi a Roma è in realtà molto più complicata di come la pone il leader grillino, e non sarà certo con le misure “spot” annunciate oggi da Grillo che il M5S potrà recuperare il consenso e i voti persi alle ultime elezioni amministrative. Farebbe bene il leader del Movimento a concentrarsi sui gravi problemi della capitale che il suo sindaco Raggi o non vede, o non sa risolvere, a partire dai rifiuti – conclude Rienzi - che ricoprono i marciapiedi e dalle buche stradali che attanagliano i romani”