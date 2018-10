Guadagnava 2500 euro al mese ma pagava un mutuo da 10 mila euro al mese

I finanzieri del Comando provinciale di Roma hanno arrestato due persone ritenute responsabili di reati fallimentari, riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. Le indagini, coordinate dalla Procura capitolina, sono scaturite dal fallimento della Blue Parrot Logistics S.r.l., società operante nel settore della consulenza e della realizzazione di sistemi logistici integrati.

Nel corso degli approfondimenti investigativi, è emerso che "Daniele Ricciardi, amministratore di fatto della fallita - formalmente gestita da due prestanome di nazionalità romena - ha commesso più fatti di bancarotta fraudolenta, distraendo dalla società e da due ulteriori imprese a lui riconducibili disponibilità finanziarie per oltre 14 milioni di euro, parte delle quali utilizzate per spese personali, tra cui l'acquisto di un immobile di pregio a Castiglione della Pescaia (Grosseto), del valore di circa 500.000 euro".

Il bene è stato intestato alla moglie Eleonora Marcucci al fine di creare - come evidenziato nel provvedimento restrittivo - "una situazione di apparenza giuridica per evitare possibili aggressioni al suo patrimonio", condotta tipica dell'"agire del Ricciardi il quale si è costantemente servito di prestanome per compiere le attività distrattive".

Pur dichiarando complessivamente redditi per circa 2.500 euro al mese, i coniugi si erano impegnati al pagamento del prezzo dell'immobile in rate mensili di 10.000 euro. Il Gip di Roma ha disposto la custodia cautelare in carcere per Ricciardi, 49 anni, e gli arresti domiciliari per la moglie, 32 anni. Sequestrata la proprietà di Castiglione della Pescaia In corso le ricerche dei due prestanome - attualmente irreperibili - destinatari, rispettivamente, del provvedimento degli arresti domiciliari e della misura interdittiva del divieto di esercitare attività d'impresa per dodici mesi.