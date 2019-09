Guardia di Finanza Roma, cambio al Comando Provinciale: Compagnone nuovo capo

Si è svolto lunedì mattina, nella caserma “M.A.V.M Ten. Francesco Arcioni” di via Nomentana, 591, in Roma, il passaggio di consegne del Comando Provinciale della Guardia di Finanza tra il Generale di Brigata Cosimo Di Gesù e il Colonnello t.ST Paolo Compagnone.

La cerimonia di avvicendamento si è tenuta alla presenza del Comandante Regionale Lazio, Generale di Divisione Michele Carbone, di una rappresentanza dei Reparti dipendenti e dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia.

Il Generale Carbone ha ringraziato il Generale Di Gesù per la meritoria attività svolta alla guida del Comando Provinciale di Roma ed ha formulato gli auguri di buon lavoro al Colonnello Compagnone. Il Generale Di Gesù lascia il comando, dopo tre anni, per assumere altro incarico presso il Comando Generale del Corpo. Durante il suo saluto ha rivolto un sentito ringraziamento al Prefetto, al Questore e al Comandante Provinciale dei Carabinieri per la proficua ed efficace collaborazione.

Il Colonnello Compagnone, nel corso della carriera, ha ricoperto importanti ruoli tra cui quello di Comandante del Nucleo polizia economico-finanziaria di Roma e di Capo Ufficio del Comandante Generale.