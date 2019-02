Guerra a colpi di pianoforte. Sfida al Parioli a colpi di rock, pop e swing

Sarà battaglia a colpi di pianoforte e burlesque al teatro Parioli di Roma. Due serate dove si alterneranno le canzoni pop, rock, swing e lo spettacolo sensuale per eccellenza. Tra i musicisti spicca l'asso di Italia's Got Talent, Antonio Sorgentone.

Torna a grande richiesta al Parioli Theatre Club il “Dueling Pianos d’Italia”. Il 22 febbraio alle ore 21:30 le celebrità del Pianoforte ‘Rock and Roll’ si sfideranno sul palco a colpi di canzoni pop, rock & swing in una serata magica che farà scatenare tutto il pubblico del rinnovato teatro. Vera Dragone e Alessandro Casella presenteranno i pianisti che si sfideranno in una serie di duelli in cui sarà il pubblico in sala a proporre e votare le canzoni che verranno eseguite. Sul palco due artisti formidabili, due maestri del pianoforte come Antonio Sorgentone, che lo scorso 11 gennaio durante la trasmissione Italia's Go Talent ha conquistato il primo Golden Buzzer di questa stagione (per mano di Mara Maionchi) che lo porta direttamente in alla finale del talent show, e Giorgio Cuscito, pianista, sassofonista, vibrafonista, arrangiatore e compositore, tra i massimi esponenti italiani del pianismo jazz mainstream e tradizionale, che ha partecipato a decine di festival e migliaia di concerti di rilevanza nazionale ed internazionale ed tra i più attivi musicisti della scena romana. Il democratico applausometro scalderà l’atmosfera già prima del Vintage Party con djset swing e rock’n’roll organizzato dai maestri del Micca Club.

Il 23 febbraio invece sarà la sensualità a fare da padrone con il ritorno del “Royal Burlesque Revue”. Lo spettacolo firmato dalla Voodoo DeLuxe, in collaborazione con Albadoro Gala, è un tuffo nel passato le più grandi performer che faranno da guida a tutti i nostalgici. In scena direttamente dagli Stati Uniti, Russel Brunner, The king of Boylesque, il re indiscusso del burlesque al maschile. Con lui anche Bettina May, sempre dagli USA, la bellezza che incarna le tipiche pin Up degli anni 50. Immancabile Heather Holliday, una mangiatrice di spade, e l'esplosiva e irriverente Albadoro Gala bellezza italiana. E poi ancora la bellissima Greece Herat, giovane promessa del burlseque al suo debutto. Saranno loro gli artisti che riempiranno di gioia il pubblico, le cui mani batteranno a tempo di swing e vintage music, divertiti da un cabaret che difficilmente si trova in altri teatri. Fino ad oggi, il palco del Royal Burlesque Revue ha accolto più di 130 artisti di tutto il mondo, star prestigiose della community Burlesque, ma anche professionisti provenienti da altri rami artistici, side show, ballerine di Charleston, cabarettiste e Lindy Hoppers. Durante gli spettacoli, l’aspetto musicale è sempre stato di prima scelta: nel tempo si sono succeduti i migliori dj del settore Vintage Retrò. Al centro delle serate c'è il pubblico: negli anni il dress code ha rappresentato un punto di forza ineguagliabile e difficilmente raggiungibile altrove. Ciò ha permesso di far conoscere l'evento in tutto il mondo.

Il Parioli Theatre Club si prepara ad accogliere la classe e la sensualità delle migliori performer della scena burlesque europea, dalla cena gourmet (per chi vuole) al dopocena, fino alla festa in maschera più esclusiva della città.