Guerra ad abusivi e movida notturna. Blitz e controlli da Ostia e Fregene

Spiagge prese d'assalto, è guerra agli abusivi e alla movida notturna. Blitz e controlli da Ostia a Fregene

Si appresta ad entrare nel vivo la stagione estiva, con turisti e romani in fuga verso il litorale in cerca di tregua dal caldo. E' stata così avviata la campagna di controllo e prevenzione nelle località balnerare, come Ostia e Fregene. Contro la movida di Fregene sono stati disposti etilometri per rilevare i casi di guida in stato di ebbrezza, con un dispositivo supportato anche da unità cinofile mobili per scongiurare anche lo spaccio di droga. I Carabinieri hanno infatti eseguito un’azione di “filtraggio” a tutti gli ingressi dell’area di Fregene e Maccarese, per poi proseguire nei controlli lungo i litorali delle due località.

A Ostia, invece il blitz è scattato ancora una volta per combattere il fenomeno dei parcheggiatori abusivi, ma anche per prevenire i furti sulle auto in sosta lungo la litoranea. Otto persone sono state portate in caserma per essere identificate, si tratta di tre cittadini stranieri e 5 italiani. Il gruppo è stato multato, ed è stato sequestrato il denaro contante in loro possesso, probabile profitto dell’illecita attività di parcheggiatore. Al termine degli accertamenti due dei tre cittadini stranieri sono stati denunciati a piede libero poiché irregolari sul territorio nazionale, nonostante l’ordine di lasciare l’Italia.