Guerra ai sampietrini, Gruppo PD e Civica: "Giugno per Raggi mese dei sampietrini, l'anno scorso stesso annuncio".

"Ad un anno di distanza la sindaca Raggi ripropone l'annuncio sul trasferimento dei sampietrini. A giugno 2018 le zone interessate erano piazza Venezia, via Crescenzio, via IV novembre e via Nazionale. Giugno per la giunta M5S è il mese dei sampietrini." Così in una nota i gruppi capitolini del PD e della lista civica per Roma.