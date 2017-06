Ha le doglie mentre guida: partorisce sul marciapiede aiutata dai carabinieri

Un carabinieri libero dal servizio ha fatto partorire una donna sul marciapiedi della Laurentina.

Il militare, domenica mattina, stava percorrendo la Laurentina quando ha notato che la Ford Focus che precedeva la sua auto, all’altezza dell’incrocio con via Lancieri, ha fermato improvvisamente la marcia. Quando si è avvicinato per accertarsi delle condizioni dell’unico conducente, si è accorto che la donna alla guida, una cittadina rumena di 41 anni, stava per avere un bambino.



L’appuntato scelto in servizio presso la stazione di Villa Bonelli, non si è perso d’animo e, in contatto con gli operatori del 118, ha seguito le istruzioni facendo scendere la donna e stendendola sul marciapiedi. Lì è venuta alla luce la piccola il cui cordone ombelicale è stato chiuso con una molletta dei capelli della madre. Pochi minuti dopo è arrivata l’ambulanza che ha portato la donna e la neonata figlia al Sant’Eugenio. Le loro condizioni sono buone.