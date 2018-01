Hashish e cocaina nascosti tra i cespugli: fermate 2 pusher dal pollice verde

Nascondevano le dosi già pronte di cocaina e hashish nei cespugli di via dell'Archeologia e quando si avvicinavano i clienti recuperavano la droga dalle frasche.

A cogliere in flagrante le due pusher romane di 30 e 39 anni, gli agenti del commissariato Casilino, che si trovavano nella zona in abiti civili. I movimenti delle donne infatti non passavano inosservati: ogni volta che qualche passante si avvicinava, rovistavano tra i cespugli e ne estraevano dei piccoli pacchetti, che consegnavano ai clienti.

Dopo un breve appostamento, gli agenti sono intervenuti per bloccarle: le due sono state trovate in possesso di diversi involucri di cocaina e di un piccolo quantitativo di hashish, oltre che di 300 euro in contanti, probabile provento della vendita.

T.A. e C.S. sono state accompagnate negli uffici di Polizia e arrestate per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.