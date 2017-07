Hashish e marijuana nascosti nel bosco: arrestati due pusher

Hashish e marijuana nascosti nel bosco, sequestrati 4,5 kg di droga. Arrestati due pusher.

Ad attirare l'attenzione dei Carabinieri la vettura ferma in via di Trigoria, con due uomini a bordo. Un italiano, rimasto in macchina, ed un albanese, colto in un sospetto via vai all'interno del bosco. I militari hanno così sottoposto i due a controlli, senza risultati sia nella perquisizione personale che dell'auto. I Carabinieri si sono così diretti verso il cespuglio, scoprendo circa 4,5 kg di sostanze stupefacenti. Hashish e marijuana, in parte già suddivisi in dosi pronte per lo spaccio. I due uomini sono stati così portati al carcere di Regina Coeli, in attesa della convalida dell'arresto.