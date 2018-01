Hotel con camere abusive, il turista scrive a Raggi: maxi-multa da 27mila euro

Un turista spagnolo si è visto rovinare le vacanze dall'a struttura alberghiera dove aveva prenotato e ha deciso di denunciare il caso al sindaco Raggi stesso. L'hotel, che presentava condizioni igieniche pessime e aveva ricavato 41 stanze abusive dalla struttura, è stato multato per 27 mila euro.

La struttura non era a norma e quando sono arrivati i controlli sollecitati dal sindaco, la polizia ha subito scoperto le gravi carenze dell'hotel.

Oltre alle camere in più, l'hotel, che si trova in zona Termini, non ha comunicato al Dipartimento Risorse Economiche di Roma Capitale l'ammontare del contributo di soggiorno incassato sin dal 2016, pari a circa 143.046 euro.

Pochi giorni dopo il controllo, sempre nell'area della stazione Termini, si è data esecuzione ad un provvedimento del Dipartimento di Igiene, durante il quale sono stati apposti i sigilli ad una attività di affittacamere con scarse condizioni igieniche ubicata sotto il livello stradale.