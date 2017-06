I medici del Fatebenefratelli a disposizione dei cittadini sul lungotevere

Gli esperti di Cardiologia, Ginecologia e Medicina Interna del Fatebenefratelli incontrano i romani sul lungotevere per rispondere a domande e curiosità e per promuovere la prevenzione.

Martedì 27 giugno alle 22 un gruppo di medici si metterà a disposizione dei cittadini per fare informazione, sciogliere dubbi e rispondere a domande su aspetti di prevenzione e cura relativi alle loro specialità. L'appuntamento è sulla banchina del fiume, all'altezza del lungotevere degli Anguillara, presso il punto informativo “A Fabulous Life.it”.

Al Fatebenefratelli, poi, torna dal 10 luglio al 7 agosto la rassegna cinematografica di commedie italiane e internazionali selezionate da Rai Cinema. Pazienti, familiari e amici potranno trascorrere qualche ora di svago ogni lunedì pomeriggio nella Sala Assunta. L’obiettivo è promuovere l’aggregazione tra pazienti e favorirne il benessere.rendo il benessere per loro stessi e per i loro familiari.