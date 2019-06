I Municipio dalla parte degli anziani, ecco il vademecum che li aiuta

Aiuto agli anziani, il I Municipio è dalla loro parte: ecco il “Vademecum dei servizi municipali per gli anziani” per facilitarne l'accesso ai servizi del municipio.

Nel pomeriggio di lunedì, presso la sede del Centro sociale Anziani “Angelo Emo” Via Angelo Emo, 8/a Roma, alla presenza della Presidente del Municipio I, Sabrina Alfonsi, dell’Assessore municipale alle Politiche Sociali Emiliano Monteverde, delle Federazioni territoriali Spi Cgil, Fnp Cisl, uil Uilp, è stato presentato il “Vademecum dei servizi municipali per gli anziani”, che faciliterà ogni cittadino nell’accesso diretto ai servizi di Segretariato Sociale del Municipio I che rappresenta il punto di raccolta di tanti bisogni della popolazione.

“Noi crediamo fortemente nel proporre politiche di invecchiamento attivo, che si traduce nel rendere protagonisti gli stessi anziani, che divengono a loro volta guida e cassa di risonanza di servizi e progetti nei confronti degli anziani meno attivi o con meno possibilità di accesso alle informazioni – spiega la presidente del Municipio I, Sabrina Alfonsi -. L’azione del Municipio sta investendo molto nell’ampliamento dei servizi e nella comunicazione e diffusione capillare delle informazioni, perché uno dei più grandi problemi degli anziani è spesso l’isolamento, la mancanza di rete. Noi vogliamo che nessuno resti indietro”.

“La rete dei servizi per gli anziani nel Primo Municipio – continua l'assessore alle Politiche Sociali del Municipio I, Emiliano Monteverde - è molto ampia e ci siamo dati come obiettivo di realizzarli dando la massima visibilità possibile a tutti i progetti e i servizi. Come Municipio vogliamo fare sì che tutti conoscano e quindi accedano ai nostri servizi, grazie anche all’azione sinergica e di collaborazione tra Municipio e Sindacato, che mette a disposizione questa “carta dei servizi per gli anziani” in un formato tascabile e in una semplice veste grafica, di facile consultazione, con i riferimenti essenziali per potere usufruire nel modo più veloce di tutti i servizi municipali”.