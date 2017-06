I musei ospitano la musica antica. Interpreti eccezionali e strumenti d'epoca

In alcuni dei luoghi più belli della Capitale e del Lazio sbarca “In Musica”, la rassegna di musica antica che dal 24 giugno al 2 settembre farà da colonna sonora a Castel Sant'Angelo, Galleria Spada e ad altri musei ancora.

La rassegna “In Musica”, curata da Cristina Farnetti, rientra nelle attività di ArtCity – Estate 2017, un articolato programma promosso dal Polo Museale del Lazio che apre le porte dei musei e dei più bei siti archeologici ad altre forme di espressione per valorizzare e far rivivere sotto una nuova luce luoghi di un fascino senza tempo.

Hopkinson Smith, Rinaldo Alessandrini e Concerto Italiano, Stefania Neonato, Siebe Henstra, Evangelina Mascardi, Pino De Vittorio con Laboratorio ‘600, Enrico Pieranunzi, Pedro Memelsdorff e Mala Punica, Andrea e Paolo Pandolfo con Michelangelo Rinaldi saranno le guide sonore che porteranno il pubblico ad esplorare la complessità ritmica della musica da fine Trecento al primo Seicento. I musicisti utilizzeranno strumenti prodotti nelle epoche in cui sono state composte le musiche che verranno riprodotte durante i concerti, a eccezione di due contaminazioni con i contemporaneo: le improvvisazioni di Enrico Pieranunzi e l’incontro fra il mondo di Marin Marais ed Erik Satie nel concerto dei fratelli Paolo e Andrea Pandolfo con il pianista Michelangelo Rinaldi.

Si parte il 24 giugno alla Galleria Spada con l’eccezionale presenza di Hopkinson Smith, riconosciuto come il più importante liutista vivente a livello mondiale. Il 6 luglio, a Castel Sant'Angelo, Rinaldo Alessandrini e Concerto Italiano festeggeranno il 450esimo anniversario della nascita di Claudio Monteverdi eseguendo la sua “Lettera Amorosa”.

Per assistere ai concerti sarà richiesto un piccolo contributo oltre a quello del biglietto di ingesso ai siti museali e archeologici.



Il programma:

24 giugno - Galleria Spada, ore 19: Hopkinson Smith



6 luglio - Castel Sant’Angelo – Sala Paolina, ore 21: Rinaldo Alessandrini e Concerto Italiano

8 luglio - Villa Lante, ore 18.30: Stefania Neonato



15 luglio - Chiesa di San Pietro, ore 18.30: Siebe Henstra



22 luglio - Palazzo Farnese – Sala di Giove, ore 18.30: Evangelina Mascardi



29 luglio - Museo Archeologico Nazionale di Sperlonga, ore 19: Pino De Vittorio e Laboratorio 600



3 agosto - Castello di Giulio II di Ostia, ore 19.30: Enrico Pieranunzi



17 agosto - Abbazia di Casamari di Veroli, ore 18.30: Mala Punica e Pedro Memelsdorff



2 settembre - Museo Archeologico Rocca Albornoz a Viterbo, ore 21: Paolo Pandolfo, Andrea Pandolfo, Michelangelo Rinaldi