I penalisti romani sfidano il ministro Bonafede: "La Procura ci dà ragione"

Il "filmino" del ministro Bonfade scatena l'ira dei penalisti romani. Non si placa la polemica attorno al video-spot girato per il ritorno in Italia di Cesare Battisti, con la Camera penale di Roma che torna all'attacco nonostante una prima richiesta di archiviazione relativa al caso.

A segnalare le "le violazioni di legge, ascritte al ministro della Giustizia" il Garante nazionale dei diritti dei detenuti e il Garante per la protezione della privacy. Non quindi la Camera penale di Roma, con il presidente, Cesare Placanica, che attacca: "Peraltro, chiederemo immediatamente alle suddette Autorità - dichirail leader dei penalisti romani - di acquisire copia della richiesta di archiviazione, poichà la stessa, limitandosi, come univocamente affermato dagli organi di stampa, a escludere il dolo del reato di abuso di ufficio, che era stato contestato al ministro, ha di fatto certificato la sussistenza della violazione di legge denunciata nel nostro esposto".