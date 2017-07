I residenti del centro sono i più soddisfatti. Maglia nera al IV Municipio

Secondo il dossier che misura la soddisfazione dei residenti riguardo ai servizi forniti dalla Capitale, i più soddisfatti sono quelli che abitano nel centro storico. All'ultima posizione il IV Municipio.

Il rapporto, presentato dal Presidente Vicario dell’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi di Roma Capitale, Marco Penna mostra un gradimento medio che si assesta su 5,16 punti, i meno soddisfatti dei servizi pubblici sono i residenti delle aree fuori dal Gra e quelli delle aree limitrofe al centro.

Maglia nera per il IV Municipio, dove il voto medio non arriva al 5, mentre sono di poco più soddisfatti gli abitanti del IX. La massima criticità riscontrata in tutti gli intervistati è quella relativa al trasporto pubblico, soprattutto di superficie, ma i romani si lamentano anche della pulizia della città e della raccolta dei rifiuti.

Le donne, e soprattutto le casalinghe, sono quelle che hanno dato voti più bassi ai servizi. Anche gli anziani e i pensionati si attestano tra le categorie più scontente, mentre i giovani e gli studenti percepiscono più positivamente la vita in città e 2 su 3 danno alla Capitale la sufficienza.

Ancora una volta i romani attribuiscono alla qualità della vita nella propria zona di residenza un voto maggiore rispetto alla qualità della vita a Roma: la quota dei soddisfatti della propria zona sale infatti al 54% contro il 47% della città in generale, con un'unica eccezione per il VI municipio.

I più felici della propria area di residenza sono i cittadini del XII municipio: il 53% di essi si è detto soddisfatto per la qualità di vita in città.