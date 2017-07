I Testimoni di Geova invadono il PalaLottomatica: 30mila partecipanti previsti

Il PalaLottomatica di Roma accoglierà il congresso annuale dei Testimoni di Geova del Centro Italia per una tre giorni di incontri, interviste e progetti.

Appuntamento dal 14 al 16 luglio, dal 21 al 23 e dal 28 al 30 per i fedeli provenienti da Umbria, Abruzzo, Castelli Romani e Nord est romano. Il tema di quest'anno sarà “Non ti arrendere!” e gli incontri verteranno sulle esperienze dei Testimoni di Geova di ogni età che si sono visti travolti dalle esperienze della vita, ma ne sono usciti con grinta e coraggio. Gli incontri inizieranno la mattina alle 9.20 e 52 interventi si susseguiranno, intervallati da proiezioni video e musiche. Durante la tre giorni verrà presentato un film in cui tre famiglie riscoprono il significato delle parole di Gesù. Gli incontri, liberi e gratuiti, sono aperti anche a persone di altre religioni che vogliano aprirsi alla lettura della Bibbia e al confronto.

In Italia sono previsti 61 congressi di cui 12 in lingue diverse dall'italiano, tra cui la lingua dei segni.