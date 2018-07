I Testimoni di Geova invadono Roma: 10mila fedeli attesi per i Congressi

I Testimoni di Geova pronti ad invadere Roma. Oltre 10mila fedeli attesi alla Fiera di Roma per affrontare il nuovo tema dei Congressi: "Sii coragioso".

Da venerdì prossimo fino a domenica 22 luglio e per gli altri due fine settimana successivi (27-29 luglio, 3-5 agosto) i testimoni di Geova di Roma e del Lazio infatti si ritroveranno infatti per affrontare questo argomento così attuale e così difficile nei Padiglioni 1 e 2 della Nuova Fiera di Roma. I lavori dei Congressi dureranno tre giorni: il primo - in programma da venerdì 20 – vedrà impegnati quasi diecimila Testimoni, provenienti soprattutto da Roma. Al termine di questo triplice appuntamento estivo, saranno trentamila i delegati romani e laziali che avranno condiviso il materiale preparato per l’occasione, materiale ispirato come sempre alla Bibbia.

Al centro del dibattito il dove trovare il coraggio necessario per affrontare le tante difficoltà di questo momento. I principi biblici ancora una volta si dimostreranno più che mai attuali e - altrattanto importante – estremamente pratici. Discorsi, interviste e video faranno scoprire, con l’aiuto della Bibbia, i tanti modi per superare con coraggio le difficoltà presenti e future. Argomenti molto presenti nelle Sacre Scritture.

Elemento fondamentale nella didattica dei testimoni di Geova è la mutlimedialità, ecco perché, domenica pomeriggio, coronerà il programma della tre-giorni “La storia di Giona, una lezione di coraggio e di misericordia”, un film spettacolare e entusiasmante su Giona, personaggio biblico tra i più conosciuti.

I lavori del congresso inizieranno da venerdì a domenica alle 9.20, si concluderanno invece alle 16.50 venerdì e sabato e alle 15.50 domenica (Fiera di Roma Ingresso Est). Come sempre l’ingresso è gratuito e aperto al pubblico e non si fanno collette. I Testimoni di Geova in Italia sono oltre 250 mila, ai congressi in programma questa estate in Italia (in tutto sono ottanta, in italiano e in altre quattordici lingue) interverranno più di trecentomila delegati. Per ulteriori informazioni si può consultare jw.org, il sito dei Testimoni di Geova tradotto in oltre novecento lingue (compresa quella dei segni)