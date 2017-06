I vip di tv e politica alla Luiss: prende il via il Forum del vino e dell'olio

Decimo forum internazionale della Cultura del Vino e dell'Olio, i vip della tv e della politica riuniti alla Luiss.

Prende il via l'appuntamento annuale organizzato dalla Fondazione Italiana Sommelier, testimone, da oltre trent'anni, di una intensa attività - corsi, degustazioni, eventi e manifestazioni - volta a valorizzare la cultura del vino e dell'olio nel nostro Paese. E' il 10° Forum Internazionale della Cultura del Vino e dell’Olio, che sarà presentato lunedì 3 luglio alle ore 10.00 presso l’aula magna la LUISS Guido Carli. Un evento eccezionale, con personaggi illustri della tv e della politica: Dario Franceschini Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Paola Severino Rettore LUISS, Franco Maria Ricci Presidente Fondazione Italiana Sommelier, Letizia Moratti Co-fondatrice Fondazione San Patrignano, Antonella Clerici Conduttrice televisiva, Francesca Castellucci Sommelier, Oscar Farinetti Imprenditore Eataly, Massimo Fiorio Vicepresidente Commissione Agricoltura alla Camera e primo firmatario del Progetto di Legge sul vino come materia di studio nelle scuole, Giuseppe Castiglione Sottosegretario di Stato al Ministero delle Politiche Agrarie Alimentari e Forestali. Modererà gli interventi Bruno Vespa, giornalista e scrittore.

Sul percorso del vino e dell’olio si incrociano almeno tre strade. In primo luogo, la strada giuridica, perché la regolamentazione della produzione del vino e dell’olio rappresenta un tracciato profondamente segnato nella cultura giuridica italiana. “Credo che la nostra legislazione in materia sia tra le più avanzate al mondo e tra quelle che maggiormente tutelano il consumatore, sia in ambito nazionale che in ambito internazionale” dichiara la Professoressa Paola Severino, Rettore della LUISS.



La seconda via è quella di carattere socio-geopolitico: la diffusione del vino in aree nelle quali la penetrazione del sistema italiano va iniziata o arricchita, rappresenta un momento di strategia più generale per l’intensificazione dei rapporti tra Paesi che vogliono avere relazioni significative.



La terza strada è quella di carattere economico: l’Italia ha alle sue origini una straordinaria tradizione di produzione agricola di alta qualità. Oggi è in grado e deve essere sempre più in grado di trasformare questa originaria vocazione in un vero e proprio modello di impresa, esaltando la qualità del prodotto e la nostra straordinaria capacità di creare immagine attraverso un agroalimentare di qualità. “Mettere insieme tutti questi temi rappresenta un compito importante per una Università come la nostra che vuole formare dei professionisti multidisciplinari ed aperti al mercato internazionale” aggiunge il Rettore Severino.