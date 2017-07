Il bus non si ferma: si appende ai tergicristalli e aggredisce l'autista

L'autobus è ripartito dalla fermata senza aspettare la passeggera ritardataria e lei lo ha rincorso per colpirlo e aggredirne il conducente.

Una donna peruviana di 27 anni con precedenti è stata arrestata dai Carabinieri della Stazione Roma Madonna del Riposo con le accuse di danneggiamento, percosse e interruzione di pubblico servizio. La giovane ha perso la partenza dell'autobus 490 dal capolinea in Circonvallazione Cornelia e ha deciso di farla pagare all'autista frettoloso. Dopo uno scatto ha raggiunto la vettura, si è appesa al tergicristallo danneggiandolo e ha costretto il dipendente dell'Atac ad accostare per non creare incidenti più gravi. Quando l'uomo ha aperto le porte lo ha aggredito sia verbalmente che fisicamente provocandogli contusioni. È stata condannata a 4 mesi di reclusione con pena sospesa.