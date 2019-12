Il camion Ama svuota i cassonetti, scarica a terra un mare di rifiuti e fugge

Roma è sporca e chi dovrebbe pulirla non aiuta; anzi peggiora la situazione. Un camion di una società che raccoglie i piccoli cassonetti delle utenze non domestiche per conto di Ama, svuota i secchioni e scarica a terra un mare di rifiuti, proprio sulle strisce pedonali. L'indifferenza dei netturbini: mettono a posto il secchio e se ne vanno, lasciando tutto in strada.

È successo mercoledì mattina intorno alle 9:30 in viale America, all'Eur. Due netturbini in servizio per una società per conto di Ama parcheggiano il camion al lato della strada e si dirigono verso un bar. Prendono i due “pinucci”, chiamati così in onore dell'ex assessore all'ambiente Pinuccia Montanari, della plastica e li caricano sul mezzo. Mentre i piccoli secchioni vengono svuotati, parte del loro contenuto cade a terra: bottigliette, bicchieri e posate di plastica, qualche buste e anche diversi fazzoletti di carte, segno di una cattiva raccolta differenziata.

La reazione dei netturbini lascia senza parole. Guardano la spazzatura a terra, si guardano, salgono sul camion, accendono il motore e se ne vanno lasciando in strada come regalo di Natale un po' di spazzatura, come se quella che già circonda i cassonetti della città non bastasse.

Beffa doppia: la spazzatura è in piene strisce pedonali. Chi attraverserà su viale America quasi all'angolo con viale Umberto Tupini faccia attenzione.