Il Cammino di Santiago dei libri: “Ambulanza Letteraria” fa tappa a Roma

Qualche ora in solitudine lontani dal frastuono della città, immersi tra le pagine di un libro, trasportati dalle storie custodite all’interno e invasi da emozioni nuove, diverse forse anche dimenticate, così prendersi cura della propria anima. È questo bisogno di curare lo spirito che ha spinto lo scrittore siciliano, Cono Cinquemani, a creare un progetto itinerante di biblioterapia on the road chiamato “Ambulanza Letteraria”.

Un vero e proprio Cammino di Santiago dei libri, già pieno di vita, che sarà in trasferta nei prossimi giorni, presente in moltissime città, librerie, piazze e biblioteche di tutta Italia per curare lo spirito affaticato di tanti lettori. Ma non solo. Il tour di “Ambulanza Letteraria” ha anche la necessità di far apprezzare i testi, di cui oggi disponiamo in disparate versioni, che un tempo furono proibiti dalle politiche ostili, censurati, mandati al rogo perché ritenuti scomodi: i Banned Books. La riscoperta di romanzi, saggi, poesie, confessioni, libri imbavagliati un tempo dal politicamente corretto, diventa monito per ricordare l’importanza della libertà di espressione e di edizione.

“A bordo della mia Fiat punto, bianco divino, trasporterò terapie letterarie e il gioco ideato insieme ad Alessandro Marchese e Ljubiza Mezzatesta - afferma lo scrittore-. Ho immaginato un pronto intervento letterario che curerà con i libri veri protagonisti di questo percorso terapeutico e pretesto per trascinare il lettore in un ‘luogo altro’, una zona neutrale in cui paziente e terapeuta possono interagire e lavorare per il benessere del lettore”.

Il cammino di Santiago dei libri di Ambulanza Letteraria partirà il prossimo 9 ottobre al Caffè Letterario di Roma con l’evento dal titolo “Pillole di Libroterapia”, in collaborazione con Alessandra Lazzini e Federica Marcucci. Il testo censurato scelto sarà “Le quattro casalinghe di Tokyo” di Natsuo Kirino. Il 10 ottobre alle ore 10:00 evento live sul gruppo Facebook di Ambulanza Letteraria, con Henry Miller e il suo “Tropico del cancro”. Poi il tour di Cinquemani farà tappa in Sicilia.