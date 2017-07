Il Campidoglio promuove lo sport: a settembre la prima notte bianca

Una serata dedicata agli impianti sportivi comunali per promuovere tutte le forme di attività fisica e rilanciarle per ogni fascia d'età.

Arriva a Roma la prima notte bianca interamente dedicata allo sport e targata giunta a 5 Stelle. Il 9 settembre in tutta la città sarà possibile assistere agli eventi culturali in programma, alle esibizioni programmate dai circoli sportivi e mettersi alla prova in prima persona in attività mai svolte.

L'evento di Roma Capitale intende valorizzare il proprio patrimonio impiantistico come veicolo di integrazione sociale con una festa aperta a tutti gli appassionati di sport. Il 27 di luglio sul sito del Comune verrà pubblicato l’avviso con le modalità di adesione.

“Un anno di sopralluoghi assieme ai membri della Commissione Sport è stato utile per acquisire la consapevolezza che gli impianti sportivi comunali sono un servizio pubblico di cui la città deve andare fiera – ha commentato il Presidente della Commissione Capitolina Personale, Statuto e Sport, Angelo Diario - Da qui nasce l’idea di organizzare una grande festa che, per un giorno, veda protagonisti gli impianti di Roma Capitale quale simbolo del rilancio dell’attività e della promozione sportiva nella città”.

Diario sottolinea come gli impianti sportivi non siano soltanto luoghi di benessere per il cittadino romano, ma anche di aggregazione e di condivisione sociale di obiettivi comuni: “Sono spazi aventi una imprescindibile funzione sia agonistica che di aggregazione sociale che intendiamo valorizzare al meglio attraverso il Nuovo Regolamento Impianti Sportivi, che disciplinerà l’utilizzo degli stessi e il regime delle concessioni di cui beneficeranno tutti. Sarà una festa per tutta gli amanti dello sport”.