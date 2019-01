Il centrodestra gioca l'asso Berlusconi: l'arma per riconquistare Salvini

di Massimiliano Martinelli

Silvio Berlusconi torna in campo e il centrodestra spera. Il leader forzista ultima disperata carta per strappare Matteo Salvini all'M5S e riportarlo a “casa”.

La candidatura di Berlusconi alle prossime Europee apre scenari inediti in una Forza Italia “work in progress”, uscita ridimensionata dalle ultime elezioni ed ora davanti a un bivio: affidarsi al leader di sempre o la via del rinnovamento.

In tal senso dimostra di avere le idee chiare Antonello Aurigemma, consigliere forzista alla Regione Lazio, che parla di Berlusconi come di un valore aggiunto per un partito che deve rialzarsi per non svanire: “Berlusconi? È un riconoscimento per il suo lavoro – dichiara Aurigemma - a 25 anni dalla nascita di Forza Italia la sua discesa in campo dà nuovi impulsi a tutti noi”. Poi l'ammissione, un po' estorta, della speranza che il leader maximo di Forza Italia possa essere la carta vincente per riportare Matteo Salvini nel centrodestra: “Sicuramente. Governiamo insieme in molte regione, ci aspettiamo che l'alleanza duri a livello nazionale, e non solo, anche con Abruzzo e Sardegna, poi con Basilicata e le altre”.