Il centrodestra e i moderati. A Roma riparte una stagione di proposte unitarie

di Antonello Aurigemma *

Mai come in questo momento è importante il ruolo e il contributo dei moderati, che sono stati nel corso degli anni il motore trainante del Centrodestra. Oggi i tempi sono cambiati, ci sono nuove sfide da affrontare, e il contenitore che per molto tempo ha rappresentato quest’area, ha incontrato grandi difficoltà nel rinnenitore che povarsi e adeguarsi ai nuovi cambiamenti.

Tant’è che buona parte di questo elettorato si sente smarrito, molto spesso ha addirittura disertato le urne. Si rende necessario per i moderati trovare una casa che possa sostenere al meglio i valori liberali, cattolici, popolari.





Principi, questi, che rappresentano la maggioranza dei cittadini italiani. Serve un nuovo spazio dove ci possa essere un confronto vero, un dialogo su tanti aspetti prioritari, al fine del rilancio del nostro Paese e dei nostri territori. Per entrare nello specifico, pensiamo alla politiche per la famiglia, con misure a favore della natalità; un’Europa diversa che vada in un’unica direzione; una seria gestione dei flussi migratori, a sostegno di una rimodulazione del trattato di Dublino e di una vera gestione europea del fenomeno, senza lasciare l’Italia da sola. Una sanità a misura d’uomo, che garantisca il diritto alla salute per gli abitanti sia delle grandi città che nei piccoli comuni. Sono indispensabili nuove politiche per il lavoro e lo sviluppo, a favore di iniziative in grado di incentivare nuove assunzioni, flat tax, riduzione del cuneo fiscale.

Guardando anche alle numerose potenzialità dei territori, dobbiamo pianificare una giusta programmazione per il turismo, che sappia valorizzare la nostra terra nel rispetto della sostenibilità ambientale; nuove infrastrutture, con la revisione del codice degli appalti e si alle grandi opere, capaci di rinnovare e sviluppare il territorio sia in termini di migliore viabilità che per stimolare l’economia locale. Infine, serve una attenta opera di sburocratizzazione, evitando ulteriori ostacoli ai cittadini e alle tante piccole e medie imprese che costituiscono il nostro tessuto produttivo. Questi sono soltanto alcuni punti, di assoluta rilevanza, sui quali è indispensabile mantenere alta l’attenzione. Rappresentano le nostre istanze e quelle dei moderati.

Per questi motivi, giovedì 14 novembre a Roma presso l’Hotel Universo in via Principe Amedeo 5/B alle ore 18,30, lanceremo il nostro appello alle forze di centrodestra per cercare di trovare una casa alle nostre proposte, che vanno verso la semplificazione e lo sviluppo delle nostre realtà, sia in ambito nazionale che regionale”.

* Consigliere regionale del Lazio