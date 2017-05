Il cinema batte i film sul divano. I più grandi appassionati sono i romani

Secondo uno studio effettuato in sette grandi città del mondo, le persone preferiscono ancora andare al cinema rispetto che guardare un film da casa propria.

Nonostante la tecnologia offra sempre più spunti ai cinefili, il 70% di coloro che sono stati intervistati per il sondaggio hanno risposto che è meglio vedere i film su grande schermo, abbandonando le comodità di casa.

Le ragioni sarebbero diverse. La maggior parte dei 2100 che hanno risposto al sondaggio condotto da Mastercard cerca divertimento e svago, altri entrano nelle sale desiderosi di essere sorpresi e pronti a sognare. Quel che è certo è che si tratti per quasi tutti di un'attività sociale. Sono pochi, appena l'8%, coloro che scelgono di vedere un film al cinema in solitudine.

Il sondaggio, rivolto ai cittadini di Berlino, Istanbul, Londra, Madrid, Mosca, Parigi e Roma, ha sottolineato come il cinema risulti al terzo posto nelle attività ludiche preferite dalla gente, subito dopo i viaggi e le cene al ristorante.

Quest'ultimo dato non è però riferito ai cittadini romani: per loro la buona cucina si sposta in terza posizione, facendo guadagnare un punto alle grandi sale. Non a caso, infatti, gli italiani residenti nella capitale risultano i più appassionati cinefili. Il 41% di essi dichiara di andare al cinema almeno una volta a settimana, seguiti dai moscoviti e dai parigini.

Nelle sette città esaminate, il genere della commedia risulta il preferito dagli spettatori, seguito dai film d’azione e da quelli drammatici. Ci sono però differenze in base alla provenienza degli spettatori. I londinesi, infatti, si aggiudicano il primo posto per quanto riguarda la preferenza delle pellicole drammatiche.

Tutti gli spettatori, comunque, concordano sulle aspettative future. Se addirittura il 64% tra gli intervistati esprime la volontà di voler sperimentare la realtà aumentata al cinema, tutti si immaginano tra 10 anni in spazi innovativi e multiplex provvisti di dispositivi di alta tecnologia che migliorano l’esperienza video.