Il cinema del nord Europa sbarca a Roma: 9 giorni di film a Palazzo Merulana

Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia: il cinema del nord Europa sbarca a Roma. Dal 18 al 26 luglio Palazzo Merulana ospita il Nordic Film Fest Summer 2019: 9 giorni di film nordici.

L’appuntamento di Cinema di Stelle, proposto da Palazzo Merulana in una seconda edizione ricca di novità, prosegue dal 18 al 26 luglio 2019 con il NORDIC FILM FEST SUMMER 2019.

Il Festival nasce con l’intento di promuovere la cinematografia e la cultura dei Paesi Nordici (Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia), a cura delle quattro ambasciate nordiche presenti in Italia e con la collaborazione del Circolo Scandinavo di Roma. Nel cinema dei Paesi Nordici negli ultimi anni si è assistito all’emergere di una generazione di nuovi autori che hanno conquistato uno spazio significativo nel panorama della cinematografia mondiale, grazie ad una notevole varietà artistica che merita di essere conosciuta e approfondita dal pubblico italiano, obiettivo che è alla base del progetto del NORDIC FILM FEST.

La rassegna NORDIC FILM FEST SUMMER 2019 nella sede di Palazzo Merulana presenterà una selezione dei migliori film presentati nelle precedenti edizioni del Nordic Film Fest, in lingua originale con sottotitoli in italiano o in inglese.

Giovedì 18 luglio: BECOMING ASTRID (Unga Astrid - 2018) – Svezia/Danimarca, 123’ (v.o. sottotitolato in italiano) NFF 2019

Il film ha ricevuto 7 candidature ai Guldbagge Awards (gli Oscar del cinema svedese), tra cui miglior film e migliore attrice. Regista: Pernille Fischer Christensen. Cast: Henrik Rafaelsen, Björn Gustafsson, Trine Dyrholm, Maria Bonnevie, Magnus Krepper, Mads Korsgaard, Alba August, Maria Alm Norell. Trama: La vita della scrittrice Astrid Lindgren, dall'infanzia vissuta molto serenamente ai primi problemi in giovane età. L'autrice di "Pippi Calzelunghe" ha dovuto ribellarsi alla sua educazione religiosa per poter vivere in piena libertà il suo spirito creativo.

Venerdì 19 luglio: STAYING ALIVE (2014) – Norvegia, 83’ (v.o. sottotitolato in italiano) NFF 2017

Regia: Charlotte Blom. Cast: Agnes Kittelsen, Anders Baasmo Christiansen, Linn Skåber, Nils Jørgen Kaalstad. Trama: La commedia Staying Alive racconta la storia di Marianne, 34 anni, che scopre con grande sorpresa che il suo fidanzato Håkon ha una relazione con Frida, una collega di lavoro. La sua migliore amica, saggia di esperienze di vita, la sostiene dandole suggerimenti per come vendicarsi. Marianne inizia un nuovo percorso e scopre che la vita convenzionale e tranquilla è sopravvalutata, e che la cosa più importante è divertirsi.

Sabato 20 luglio: HORSES AND MEN (Hross í oss – 2013) – Islanda, 81’ (doppiato in italiano) NFF 2015

Regia: Benedikt Erlingsson. Cast: Ingvar E. Sigurðsson, Charlotte Bøving. Trama: In una valle isolata in Islanda, in cui gli abitanti si tengono d‘occhio tutto il tempo, la prima visita ufficiale di una nuova coppia è strettamente monitorata. La primavera sta arrivando e con essa l‘impetuosa forza della natura. Non può andare a finire bene. Amore e morte si intrecciano con inaudite conseguenze per l‘intera comunità. E noi spettatori seguiamo i destini delle persone, attraverso la percezione dei loro cavalli.

Lunedì 22 luglio: BEFORE SNOWFALL (Før snøen faller – 2013) – Norvegia, 105’ (v.o. sotto- titolato in italiano)

Mercoledì 24 luglio: PATHFINDER - La leggenda del guerriero vichingo (Veiviseren – 1987) Norvegia, 81’ (v.o. sottotitolato in italiano)NFF 2017

Nomination all’Oscar come miglior film straniero. Regia: Nils Gaup. Trama: Veiviseren “Colui che conosce la vie/sentieri” è basato su un’antica leggenda sami. Si svolge nell’altopiano del Finnmark durante l’inverno. La scena di apertura mostra l’adolescente Aigin che da nascosto vede la sua famiglia uccisa dai predatori Tsjude. Aigin viene scoperto, ma riesce tramite una fuga spettacolare sugli sci, ad allontanarsi e avvisare altri sami del pericolo. Gli aggressori inseguono le sue tracce e trovano Aigin che resta per cercare di fermarli. Fallisce, viene catturato e costretto a guidare gli Tsjude. Conoscendo bene le montagne e i pericoli, progetta di condurre gli Tsjude verso la morte, anche mettendo in gioco la propria vita. Riuscirà a sconfiggere da solo gli uomini?

Giovedì 25 luglio: A SERIOUS GAME (Den allvarsamma leken – 2016) Svezia/Danimarca, 115’ (v.o. sottotitolato in inglese)

In concorso alla Berlinale 2016 5 nomination ai Guldbagge Awards, i premi cinematografici più importanti della Svezia NFF 2018. Regia: Pernilla August.

Venerdì 26 luglio: BLIND (2014) – Norvegia, 96’ (v.o. sottotitolato in italiano)

Vincitore di 4 Amanda Awards, l’Oscar del cinema norvegese. Regia: Eskil Vogt. Cast: Billey Demirtas, Eva Medusa Gühne, Suzan Ilir, Nazmî Kirik, Jin Musa, Bahar Ozen, Volga Sorgu, Abdullah Taher, Mohammed Tejir, Birol Ünel. Trama: Il viaggio di Siyar, un ragazzo iracheno, inizia quando sua sorella maggiore, Nermin, fugge dal suo matrimonio. Dal momento che il loro padre è morto e Siyar è il figlio maggiore, il giovane è costretto a partire per ritrovare la sorella e ripristinare l'onore della famiglia nel villaggio locale. Questo lungo viaggio lo porterà a Istanbul, a Berlino e persino in Norvegia.