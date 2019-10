Il Cinghiale: il protocollo di Virginia & Associati. Come un gioco di società

di Marco Palma *

Il Cinghiale nell’antichità è stato ritenuto un mito: è per questo che a Castiglion Fiorentino gli è stata dedicata una mostra nel lontano 2009, con riferimenti storici che partono dai Celti fino agli Etruschi. Questi ultimi lo cacciavano di notte o all'alba, con cani feroci e sembra con pantere, al suono dei flauti.

Ora che potesse essere una forma eccessiva il ricorso alle pantere (…) può alimentare più di un dubbio e, probabilmente, una forma eccessivamente romanzata ma, come noto, la storia la fanno sempre i vincitori (alias cacciatori). Resta il fatto che questa figura, presente nella storia di popoli antichi, è tornata alla ribalta della città di Roma con una grande insistenza negli ultimi anni, nella Roma di Virginia & Associati, a tal punto da dovergli dedicare, per la sua caccia, l’adozione di una procedura operativa vera e propria figlia con grande probabilità, dell’impalcatura della legge sulla… privacy, per complessità e modalità attuative degne del peggior e perverso gioco di società.

Umberto Rapetto, da poco nominato ai vertici dell'Autorità per la protezione dei dati sammarinese ed il compianto Stefano Rodotà non avrebbero potuto fare meglio rispetto a quanto prodotto della ditta a 5 stelle. Verrebbe da dire “aridatece Obelix ed Asterix che dei cinghiali facevano un sol boccone”, ma qui la realtà ha ampiamente superato la fantasia e questa procedura messa in piedi che parte con la figura del “soggetto responsabile” (…) rischia di creare un pericolosissimo precedente che potrebbe degenerare sulla vicenda dei ratti, fino al randagismo…

La Raggi nelle recenti giornate di Napoli avrebbe dichiarato di fronte alle contestazioni, che c’era molto fermento (…). Bisognerebbe capire meglio di cosa ed in attesa di qualche opportuno chiarimento, godiamoci questa invasione di rifiuti e…buona caccia al cinghiale a tutti i soggetti coinvolti.

* Marco Palma, esponente FdI Municipio Rm XI