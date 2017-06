Il comandante Biancafarina: "Istituzioni e società civile sempre più unite”

Generale Agostino Binacafarina, qual è il senso della rivista militare e dell'impegno delle forze armate nel 2017?

“Il tema della corrente edizione è “ Festa della Repubblica, insieme per il Paese!”, a voler testimoniare come le Forze Armate siano parte integrante del Paese, non solo nei momenti di crisi ma anche nella quotidianità.

La rivista di quest’anno vede inoltre, un sempre maggior coinvolgimento di tutte le Istituzioni dello Stato e della società civile a dimostrazione dell’orgoglio e dell’identità nazionale di tutti per onorare la nostra Repubblica.

Non a caso aprirà la rivista una folta rappresentanza di Sindaci dei Comuni d’Italia che indosserà la fascia tricolore, con in testa i primi cittadini dei Comuni del centro Italia colpiti dalle calamità naturali lo scorso inverno.

Sarà presente anche una formazione su automezzi con a bordo personale appartenente a tutte le componenti che sono state impegnate in operazioni di pubblica utilità, dall’aiuto alle popolazioni colpite dal sisma al salvataggio dei migranti a partire dagli assetti “dual use” delle Forze Armate.

L’impegno delle Forze Armate per quest’anno, oltre alla partecipazione alle Missioni Internazionali all’estero, è visibile a tutti anche in Patria con l’Operazione “Strade Sicure” che ci vede protagonisti nel presidio del territorio e nella nuova funzione anti-terrorismo in collaborazione e supporto alle forze dell’ordine".