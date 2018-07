Il Comune M5S sfratta il Pd: circolo culturale era in realtà sede abusiva

Circolo socio-culturale era in realtà sede abusiva del Pd romano. Il ciclone "affittopoli" travolge anche l'immobile comunale: "sfrattato" il Circolo democratico della Magliana.

La concessione dell'immobile di via Vaiano, formalmente scaduta nel maggio del 2014, era stata infatti accordata dal Comune esclusivamente al Circolo Culturale Palmiro Togliatti, risultato però poi essere anche una della sedi del Pd capitolino. I proprietari sfruttavano un canone ridotto del 20%, proprio grazie alla natura dell'immobile di circolo culturale, pagando circa 240 euro al mese. Sfortunatamente per i "furbetti" del Pd capitolino il Dipartimento Patrimonio ha ricalcolato il valore del canone, identificato intorno ai 1.360 euro mensili.

Dagli accertamenti è emerso come all’esterno dell’edificio, oltre alla targa del Circolo Palmiro Togliatti, fosse presente anche un’altra targa con il simbolo del Partito Democratico. Inoltre, da semplici ricerche effettuate sul web, è emerso come l’immobile già dal 2013 venisse identificato come sede del Partito Democratico. Ed ancora, su Facebook è risultata creata una pagina dedicata al Circolo Pd della Magliana il cui numero telefonico corrisponde a quello del Circolo Culturale Palmiro Togliatti e le cui indicazioni stradali, con annesse foto della sede, corrispondono all’immobile di proprietà capitolina di via Vaiano 3-5.



Un vero e proprio scacco del Comune M5S al Pd, anch'esso travolto dal ciclone "affittopoli". Il trionfo pentastellato porta la firma di Rosalba Castiglione, assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative, che attraverso una nota rigrazia gli agenti e conferma " l’azione decisa dell’Amministrazione per restituire trasparenza e ricavare le massime potenzialità nell’utilizzo di questi fondamentali beni che appartengono alla comunità".