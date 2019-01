Il derby di Roma si gioca di corsa: sfida podistica tra romanisti e laziali

Il derby di Roma si gioca di corsa: sabato 23 febbraio alla Nuova Fiera di Roma sfida podistica tra i tifosi giallorossi e biancocelesti. Ci si potrà iscrivere solamente in coppia: un romanista e un laziale.

L'Acsi nazionale e Acsi Italia atletica, in collaborazione con la Camera di commercio di Roma e la Fiera di Roma, presenta la prima edizione di “Corriamo per il derby”, una prova di corsa su strada non competitiva su tre distanze, 3-6-9 km, aperta a tutte le fasce d'età, che si propone di sviluppare il senso di solidarietà tra i cittadini appassionati di calcio.

L'obiettivo è quello di riunire i tifosi di Roma e Lazio, nonché appassionati di running e di sport attivo, coinvolgendoli in una giornata di festa a una settimana dal derby. Appuntamento alla Nuova Fiera di Roma, sabato 23 febbraio, alle 15: ci si potrà iscrivere in coppia. Non importa il sesso, l'unica cosa che conta è che si tratti di un romanista e un laziale. A ogni arrivato viene assegnato un punteggio, tanti quanti sono gli atleti che taglieranno il traguardo, un punto in meno al secondo fino all'ultimo che prenderà un punto. La somma dei punti ottenuti dai componenti di una squadra (Roma o Lazio) decreterà la squadra vincente.