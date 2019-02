Il Duomo batte il Colosseo. Boom dei prezzi: Milano vince la sfida immobiliare

Il Duomo batte il Colosseo. "Schiaffo" di Milano a Roma, volano i prezzi per una casa all'ombra della Madonnina: 9mila euro al metro quadro di media. "Solo" 7.865 euro/mq invece per una casa al centro della Capitale.

È quanto rivela il focus di "Immobiliare.it" ui quartieri delle due metropoli, con tutte le zone del capoluogo meneghino coinvolte dal trend di aumento dei prezzi, mentre nella Capitale, durante l’ultimo anno, in una zona su tre i valori risultano ancora in stallo o addirittura in calo. Milano vince quindi il duello a distanza, registrando un boom relativo alle performance del mercato immobiliare.



I quartieri che, rispetto a un anno fa, hanno visto crescere maggiormente i prezzi degli immobili sono stati Città Studi a Milano (+20%, con una media di quasi 5.000 euro al metro quadro) e Colli Albani-Appio Latino a Roma (+13%, con prezzi medi di poco superiori a 4.000 euro).

Di contro, nel capoluogo lombardo la zona con i valori immobiliari più bassi è quella periferica di Baggio-Bisceglie-Olmi, dove il costo medio al metro quadro è pari a 2.286 euro. A Roma, invece, l’area più economica in cui comprare casa è quella di Lunghezza-Castelverde (1.680 euro/mq).