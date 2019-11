Il Gruppo Deva presenta il nuovo asset Deva Publisher e lancia la sfida

Prende il testimone dal network di testate Trilud, oltre 30 portali tra generalisti e verticali che integrano l’offerta Deva in termini di media-mix, tra digital publishing e digital out of home.

Nasce Deva Publisher, il nuovo asset del Gruppo Deva Connection creato per rinnovare la sfida nel mondo dell’editoria digitale grazie a un network di testate web. Deva Publisher permetterà al Gruppo di presentarsi al mercato con una proposta editoriale potente ed innovativa frutto del know-how acquisito nel mondo del marketing. Deva Publisher si affianca ai già attivi asset del Digital Out of Home e della Media Agency.

Deva Publisher raccoglie il testimone di Trilud, la società nata nel 2011 per accorpare le prime due grandi esperienze editoriali del Gruppo di comunicazione, entrambi native digitali: il portale Tuttogratis (storica piattaforma informativa sulle risorse gratuite disponibili nella Reta) e Nanopress, il network di siti verticali nato nel 2005, con l’intento di fornire ai lettori notizie e approfondimenti su una grande varietà di argomenti, che spaziano dall’attualità alle tematiche femminili, dalla salute all’automotive, dalla cucina alla tecnologia, senza dimenticare entertainment, lusso, cultura, ecologia, viaggi, sport.

“Ho fondato Deva nel 2013 pensando di creare uno strumento con cui realizzare un progetto di crescita, l’ho fatto e lo faccio in modo che ognuno si senta parte integrante di quel progetto e di quella crescita - spiega Valerio Stavolo, Ceo del Gruppo - Quando ho deciso di lanciarmi nel mondo dell’editoria ho pensato subito alla squadra ed ho costruito il giusto gruppo per una sfida così complessa; il digitale è veloce ed impone scelte rapide che seguano il sentiment mutevole del pubblico - aggiunge Stavolo - Internet consente di mettere il mondo a servizio delle masse, quindi per distinguersi occorrono strategie comunicative sperimentali. Una sfida appunto, che siamo pronti ad affrontare”.

Alla base della sfida editoriale un importante progetto di comunicazione e di rebranding dei portali, a cui si aggiunge l'obiettivo di valorizzare l'ampia fanbase social composta da oltre 2.5ML di utenti sui vari canali, attraverso attività di marketing online ed offline studiate per fidelizzare gli utenti e rafforzare l'identità dei brand. La filosofia che ha sempre caratterizzato e animato la proposizione editoriale è rimasta nel tempo immutata, fin dai tempi di Tuttogratis e che Deva intende perseguire: ascoltare il lettore, fornendo punti di vista alternativi e originali che lo sappiano stupire, anche attraverso fotogallery, video, test, quiz e altri formati editoriali innovativi come i podcast, anche grazie alle più recenti tecnologie, come il machine learning.

Deva Publisher ha l’obiettivo di valorizzare i portali del network puntando su un mix composto da un importante know-how nel settore dell'editoria digitale e del marketing ed il mindset orientato alla sperimentazione e all'innovazione. Diversi sono i progetti innovativi alla base della sfida che Deva ha deciso di intraprendere come publisher, primo su tutti riportare i portali ai volumi di traffico di qualche anno fa, sperimentando tecnologie di machine learning pensate sia per personalizzare l'esperienza utente sui portali, sia in ottica di miglioramento dei processi produttivi e di gestione interna della redazione.

Deva Connection nasce il 7 dicembre 2013 da un'idea del CEO Valerio Stavolo, facendosi spazio nel mondo dell'information technology, e conquistando la fiducia di partner importanti. Dal 2014 l’azienda ha vissuto una crescita veloce i cui punti cardine sono stati la partecipazione ad importanti progetti nel ruolo di Media Agency, l'ingresso nel mondo del Digital Out Of Home con P.Stop (l'esclusivo circuito di digital signage nelle principali piazze di Roma), la partecipazione all'ambizioso progetto dell'Acquario di Roma e l'acquisizione di un importante network editoriale come Trilud.

In questo progetto Deva si affianca ai migliori partner sul mercato in grado di dare supporto al progetto, per quanto riguarda sia gli aspetti più tecnici legati alle performance e alle nuove tecnologie che l'aspetto commerciale. Deva infatti ha scelto MovingUp come concessionaria esclusiva, leader nel mercato del programmatic advertising. Dal lato dell’offerta commerciale, Deva intende investire anche nello sviluppo di progetti speciali, pensati in un’ottica tailor made, tarati sulle reali esigenze degli investitori che possono contare sul mix di esperienze variegate del team per ottimizzare la propria proposizione di valore.